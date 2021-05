Manresa amplia als carrers de doble carril el límit de velocitat de 30 km/h

L'Ajuntament de Manresa ha decidit fer extensiva als carrers de doble sentit la limitació de velocitat a 30 quilòmetres per hora, encara que segons el codi de circulació estatal en aquests vials es podria mantenir el límit actual de 50km/h. Aquests canvis es faran efectius a partir del proper dimarts 11 de maig.

L'excepció a aquest nou límit de velocitat, que deriva d'un canvi del codi de circulació a nivell estatal, seran alguns dels accessos a la ciutat, on es podrà circular fins a 50 km/h i en els carrers de plataforma única per a vianants i vehicles on actualment el límit és de 20 quilòmetres per hora, topall que es manté igual.

Aquesta mesura la va presentar ahir al migdia el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, i va explicar que per un criteri «d'homgeneïtat» s'ha decidit fixar aquest límit de 30 fins i tot en els carrers on es podria anar a 50, segons la normativa estatal.

Alguns dels carrers amb aquestes característiques on s'ha decidit reduir el límit són l'avinguda Universitària, el carrer del Bruc, un tram de les Bases de Manresa, l'avinguda dels Dolors o el carrer Sant Cristòfol, entre d'altres. De fet, el regidor ja va remarcar que en alguns d'aquests punts, com poden ser la mateixa avinguda dels Dolors o la Universitària que per la seva casuística, com l'elevada concentració d'estudiants en el primer cas o pel fet de ser una zona molt residencial en el segon, a la calçada ja hi ha elements per forçar els vehicles a reduir la velocitat, que ara encara és de 50 quilòmetres per hora.

També va argumentar que no té sentit que en un carrer on majoritàriament s'haurà d'anar a 30 quilòmetres per hora, es pugui fer un petit tram a 50, fet, que a més, segons el regidor, més que guanyar velocitat i temps per als conductors, provocaria accelerades i frenades.

Les excepcions que en el cas de Manresa mantindran el límit de 50 km/h, va explicar López, seran les travesseres d'entrada a la ciutat, com la Pujada Roja, entre el Guix i la rotonda de Prat de la Riba; la carretera de Viladordis fins la C-55, la carretera d'Igualada i també els carrers del polígon industrial de Bufalvent.

Segons López, aquesta reducció del topall de velocitat, més enllà de complir amb el codi de circulació, permetrà avançar cap als objectius de Ciutats 30 i tindrà avantatges com una millora de la seguretat, ja que a menys velocitat hi ha menys accidents i són de menys gravetat; les emissions de C02 també seran inferiors i també es reduirà l'impacte acústic del trànsit de la ciutat.

Segons va argumentar el regidor, aquest descens de la velocitat també ha de millorar la convivència entre diferents tipus de vehicles que circulen per la calçada com els de mobilitat personal (patinets elèctrics) o bicicletes. Per tot plegat, les ciutats «guanyaran en confort ambiental, confort acústic i, en definitiva amb la millora exponencial de la qualitat de vida de la ciutadania», va afirmar.

La implementació d'aquests nous límits de velocitat comportarà canvis en senyalització vertical que es farà en els propers dies, també s'hi afegirà senyalització horitzontal, i es complementarà amb campanyes informatives i de sensibilització.

També va explicar que hi haurà mesures de transformació de l'espai públic que s'aniran realitzant per tal de fer més efectiva la reducció de velocitat són modificacions del traçat en alçat, com instal·lar elements reductors de velocitat en zones escolars o especialment sensibles, modificacions dels traçats amb planta (reduint carrils de circulació amb pintura) o bé amb millores en la urbanització, encara que aquesta és una mesura més costosa i que s'anirà fent progressivament.