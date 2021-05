Un detingut per agredir la parella al carrer, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge al matí un home per presumptament agredir la seva parella al carrer, segons han informat fonts del cos policial. Es tracta d'un veí de la capital del Bages de 39 anys.

Cap quarts de set del matí, la sala del 092 del cos policial va rebre diverses trucades informant que hi havia una baralla a la via pública al carrer Jacint Verdaguer de Manresa. Un cop al lloc, els agents van trobar-se amb una dona estirada al terra, amb un hematoma a l'ull i sang al llavi. En arribar la patrulla, testimonis van informar que un dels homes que hi havia allà i que va resultar ser la parella de l'agredida, hauria picat la dona durant una discussió, motiu pel qual els agents el van detenir. Se l'investiga per un presumpte delicte de violència en l'àmbit familiar.