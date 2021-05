La Catalunya Central estrena avui el nou límit de 30 km/h a la trama urbana

Els municipis de la Catalunya Central, com els de la resta del país, estrenen avui el nou límit de velocitat de 30 quilòmetres per hora a les trames urbanes. Només en casos excepcionals com carrers amb doble carril o travesseres -carreteres que creuen el tram urbà- es manté l'actual topall dels 50 quilòmetres per hora.

Per municipis, a Berga només es manté el límit de 50 quilòmetres per hora en dos trams. Es tracta de la carretera de Sant Fruitós -accés sud de Berga- en el tram entre la rotonda d'accés a l'àrea comercial i la rotonda on conflueixen els carrers Guillerm de Berguedà, Prat de la Riba i la mateixa carretera de Sant Fruitós. L'altre tram on es manté el límit dels 50 m/h és la carretera de Solsona (C-26) fora del nucli urbà i fins la rotonda d'accés al polígon de la Valldan.

En el cas del polígon, es mantindrà la velocitat màxima que hi havia fins ara, que era de 50 km/h. També es manté el límit actual, en aquest cas de 20 quilòmetres per hora, a la Serra de Casampons, el Balcó del Berguedà i al passeig de la Indústria. Pel que fa a la resta de la ciutat, la velocitat màxima permesa baixa dels 50 als 30 quilòmetres hora.

L'Ajuntament també ha informat que la nova normativa de circulació comportarà canvis en la senyalització vertical de trànsit. Els operaris de la brigada municipal s'encarregaran de realitzar la substitució dels elements de senyalística viària per tal que els conductors i conductores puguin respectar els nous límits de velocitat establerts.

A Solsona, segons van explicar també fonts de l'Ajuntament no hi ha cap punt on es puguin superar els 40 quilòmetres per hora. Aquest és el cas de les carreteres de Manresa, carretera de Bassella, carretera de Sant Llorenç i la de Sant Climenç, i que segons assenyala el consistori caldrà parlar amb els seus titulars, Generalitat o Diputació per veure si es mantenen aquests 40 km/h o es rebaixa a 30. D'altra banda, els carrers de plataforma única, tindran un límit de 20 quilòmetres per hora, i és el cas de tots els carrers del nucli antic, el pas d'entrada a la plaça de Palau pel Vall Calent i el passeig i l'àmbit del portal del Castell. La resta de vies del municipi tindran el límit general dels 30 quilòmetres per hora.

A Puigcerdà, fonts municipals van explicar que el municipi no es veurà afectat pels canvis ja que tots els carrers del nucli urbà ja tenen una limitació de 30 quilòmetres per hora, que baixa a 20 en els de plataforma única.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, l'ajuntament va explicar ahir en una nota de premsa que el límit a la majoria de carrers també és des d'avui de 30 km/h, encara que es mantindrà el límit de 50 quilòmetres en les travesseres i les vies amb doble carril. La nova limitació de velocitat es reforçarà amb senyalització horitzontal a la calçada. Per tal de poder analitzar l'impacte de la modificació, s'ha realitzat un treball transversal des de les àrees de mobilitat, brigada i Policia Local.

A Manresa, divendres passat l'Ajuntament ja va anunciar que el topall serà de 30 quilòmetres a gairebé tota la trama urbana, fins i tot en trams i carrers on la normativa estatal permetria mantenir el 50 km/h com l'avinguda Universitària, la dels Dolors o trams de les Bases. Tot i això, el límit de 50, es manté en algunes entrades, com la Pujada Roja, la carretera d'Igualada, la carretera de Viladordis fins la C-55 i també als carrers del polígon de Bufalvent.