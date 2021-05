Es declara un incendi en una zona de difícil accés a Olesa de Montserrat

Un foc, que es va iniciar ahir poc abans de 2/4 de 7 de la tarda, afectava una zona de difícil accés d'Olesa de Montserrat. El foc,amb una columna de fum visible des de quilòmetres, es va originar a la zona de la Font dels Pescadors, darrere del polígon Can Vinyals Est. El foc va quedar perimetrat entre un carrer, el riu i una pista forestal. Els bombers el van donar per controlat a les 19.53 h i després van buscar possibles punts calents. Hi van treballar 11 mitjans, un dels quals aeri. Les flames van afectar borrissol de pollancre, que és molt inflamable, canyes i matollar.