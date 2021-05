Desarticulen un banda de lladres de joies que havia actuat a Solsona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda especialitzada en el robatori d'or i joies i que havia actuat a Solsona. El 5 de maig, els Mossos van detenir, a Tarragona i Cubelles, sis persones com a presumptes autores d'un delicte d'organització criminal. Entre els sis detinguts hi ha tres dones i un home als quals se'ls atribueixen nou robatoris amb força a domicili i a la resta, un home i una dona, un delicte de receptació. La investigació es va iniciar a principis de maig quan els Mossos van tenir coneixement d'un seguit de robatoris arreu del territori darrera dels quals hi havia una organització criminal perfectament conxorxada. Els detinguts van perpetrar entre febrer i abril un total de nou robatoris amb força en immobles, alguns en grau de temptativa. Concretament, van cometre tres robatoris a Tarragona, dos a Balaguer, un a Valls, un a Solsona, un a Sabadell i un darrer a Parets del Vallès.

De la investigació es desprèn que els detinguts sempre es desplaçaven amb el mateix vehicle. Normalment feien comprovacions abans d'entrar a robar i tocaven el timbre per verificar que no hi hagués ningú. Posteriorment venien les joies a un establiment de Tarragona, els propietaris del qual també van detenir. En els diferents escorcolls, els Mossos van trobar el vehicle amb el qual els lladres es desplaçaven, diversos telèfons mòbils, una pistola, 13.700 euros en efectiu i també 140 joies i 13 quilograms d'or, a més de dos forns per fondre les joies. El valor de tot plegat se situa en un milió d'euros.