Detenen un jove que conduïa una bicicleta robada a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir dilluns un manresà que conduïa una bicicleta robada. El jove, de 20 anys, és investigat per un presumpte delicte de receptació i altres conductes afins. A quarts de 3 del migdia, la policia va rebre la trucada d'un ciutadà que informava que la setmana passada li havien sostret una bicicleta valorada en 800 euros i que li havia semblat veure-la, conduïda per un jove, a la zona de Sant Domènec. Una patrulla el va localitzar a la Muralla del Carme. Un cop aturat, el noi donava respostes confuses sobre l'origen del vehicle. Els agents van comprovar, amb el número de xassís, que era la bicicleta que havia estat denunciada com a sostreta dissabte.