El foc controlat a l'hivern, arma dels bombers contra els incendis de l'estiu

Les cremes controlades dels bombers en entorns forestals s'estan convertint en una de les eines que té el cos per lluitar contra els grans incendis forestals.

Aquestes cremes controlades o prescrites, segons explica el sotsinspector dels GRAF dels Bombers de la Generalitat, Asier Larrañaga, consisteixen en «fer servir el foc de forma controlada per reduir la biomassa» que hi ha al bosc tal i com passaria amb un foc d'origen natural, com el què podria provocar un llamp i més en una zona, la mediterrània on «la vegetació ja està adaptada a incendis periòdics».

L'important destaca és que aquestes cremes estiguin sempre sota control i per això, a l'hora de fer-les s'escullen dies en els quals, per les condicions meteorològiques i la situació que té el mateix bosc, no hi hagi risc que les flames es puguin escampar més del previst. De fet, un decret del 2006 regula la forma en com s'han d'organitzar i portar a terme aquestes cremes.

El sotsinspector detalla que quan es cremen els matolls es redueixen les possibilitats que en un eventual incendi descontrolat les flames arribin a les capçades dels arbres, cosa que quan passa dificulta les tasques d'extinció. Tot i això, hi ha diferents tipologies de crema prescrita en funció del seu objectiu. Aquests poden ser el d'actuar en punts estratègics de cara el control de possibles grans incendis, tot reduint la vegetació del sotabosc, però també es poden fer per a la protecció de nuclis urbans aïllats generant distància entre els immobles i l'entorn forestal, per a la creació o millora de zones de pastura i també per a la conservació i millora d'hàbitats naturals. En aquest darrer punt, el cap de la regió d'emergències centre, Santi Lleonart posa com a exemple, que aquests focs controlats generen clarianes a l'interior del bosc que per algunes espècies, com per exemple el gall fer, són imprescindibles per a la seva recuperació.

També es poden fer cremes de manteniment en llocs on s'ha actuat anteriorment. En aquests casos, Larrañaga explica que es pot actuar amb més rapidesa ja que l'entorn té menys combustible.

Més enllà d'aquestes funcions d'aquests focs controlats, tant Larrañaga com Lleonart remarquen aquestes actuacions serveixen com a pràctiques amb foc real per als bombers ja que treballen de la mateixa manera que si es tractés de qualsevol altre incendi forestal i es compta amb la col·laboració de propietaris forestals i també d'altres agents implicats en l'extinció dels incendis com les ADF o serveis de vigilància d'incendis. En altres casos també serveixen perquè centres de recerca i investigació puguin fer estudis sobre els seus efectes, expliquen.

43 hectàrees a la regió central

En la darrera campanya de cremes controlades, a la regió d'emergències centre s'ha actuat en set localitzacions amb un total de 43 hectàrees cremades, la major que s'ha cremat des que es van començar a fer el 1999. Enguany, al Bages s'ha actuat a la zona de Puigdorca, a Balsareny, a Castellnou de Bages i a Navàs. Al Solsonès s'ha actuat a Navès i Olius; mentre que la Cerdanya se n'ha fet una a la zona de Viliella i al Moianès una a la zona de Traveria.

Lleonart assegura que les cremes formen part ja d'un «model consolidat» com una forma de gestió de l'entorn forestal. El cap de la regió d'emergències centre també espera que en els propers anys es pugui expandir més aquesta pràctica.