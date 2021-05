Un incendi forestal a Sant Esteve Sesrovires ha obligat a tallar el servei de tren de FGC entre aquest municipi i Martorell-Enllaç, que ar aja està restablert. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís a les 15:21h i a les 15:57h el foc ja estava encerclat. L’incendi s’ha originat prop de l’estació de tren de Sant Esteve i s’ha tallat per tal de poder facilitar l’accés a la zona del foc. Cap a les 16:30h, però, el bombers han començat la retirada de les mànegues que hi havia a la via i a hores d'ara ja està restablert.

El foc ha afectat una superfície de 3.000 m2 de matoll i sotabosc i els bombers hi han enviat fins a set dotacions, algunes de les quals a les 6 de la tarda encara remullaven la zona. En un primer moment també s'ha activat un mitjà aeri.