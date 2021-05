Dos acusats, un home i una dona que responen a les inicials de C. F. S. i I. M. G. respectivament, s’enfronten a una pena d’un any i tres mesos de presó per presumptament introduir haixix a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

Segons explica el fiscal en el seu escrit d’acusació provisional, l’acusada va entregar quatre paquet d’haixix a l’acusat en el marc d’un vis a vis que va tenir lloc el 13 de maig del 2018 a la presó de Lledoners. Un cop l’acusat va tornar a la seva cel·la se’l va escorcollar i se li van trobar els quatre paquets d’haixix amagats als calçotets, que un cop analitzat van donar com a resultat un pes net de 22,23 grams amb el cannabinol com a principal substància activa i amb un valor d’uns 126,7 euros. La intenció de l’acusat, diu el ministeri públic, era dedicar la droga al tràfic a terceres persones.

El ministeri públic considera que els fets són constitutius d’un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que no provoquen greus danys a la salut.

Per aquests fets demana una condemna a quinze mesos de presó per a cadascun dels acusats així com també el pagament d’una multa de 250 euros per part de cadascun d’ells i una pena de presó de 15 dies en el cas que no paguin aquesta sanció.

El judici està assenyalat per avui al matí als jutjats penals de Manresa.