El jutjat de Manresa jutjarà dos acusats d’estafar un pres de Lledoners a perquè aquest obtingués el permís de residència a l’estat espanyol un cop la víctima sortís del centre penitenciari.

Segons l’escrit d’acusació de fiscalia, els fets es remunten al 2016, entre els mesos d’agost i novembre, quan l’acusat, alehsores intern de Lledoners, va contactar amb un altre pres per oferir-li la seva ajuda per tramitar i obtenir els permisos de residència un cop sortís en llibertat.

Segons el ministeri públic, l’acusat li va explicar que una dona, processada en la mateixa causa, es prestava a afirmar que tenia una relació estable amb ell per facilitar l’obtenció dels papers. Donada la confiança que la víctima tenia amb l’acusat i la necessitat d’obtenir la documentació, l’home li va fer sis pagaments per un total de 1.426,25 euros. El fiscal afirma que els dos acusats van actuar «de forma concertada i guiats per un ànim d’enriquiment il·lícit».

El ministeri públic considera que els fets són un delicte continuat d’estafa. Per a l’acusada, M. R. M., de la qual no consten antecedents penals, el ministeri fiscal sol·licita una condemna a dos anys i mig de presó.

L’acusat, estafador reincident

En el cas de l’acusat, A. G. A., el ministeri públic li demana una condemna a quatre anys de presó. La condemna sol·licitada és més gran que la demanada per l’acusada, ja que l’home té antecedents per tres delictes d’estafa, i la fiscalia demana que es tinguin en compte a l’hora de dictar sentència si se’l troba culpable dels fets.

En concret, el 2011 l’acusat va ser condemnat en sentència ferma a 21 mesos de presó per aquest delicte. Posteriorment va rebre dues condemnes a un any de presó, també per estafes, en dues sentències que daten del 2014. Una és del mes de febrer i una altra del mes d’abril. Totes estan dictades per jutjats penals de Mallorca.

Més enllà de les condemnes a presó, l’acusació pública també reclama que els dos acusats retornin els 1.426,25 euros que presumptament van estafar a la víctima.