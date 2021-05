El treballador d’una atracció d’Horrorland Park de Cercs, Daniel M. G., ha acceptat un any de presó i indemnitzar una dona amb 200 euros per fer-li un petó contra la seva voluntat. Els fets estan qualificats com a abusos sexuals.

Segons consta en la sentència del jutjat penal 2 de Manresa i que ja és ferma, la víctima va entrar a l’habitació on hi ha havia l’atracció on treballava el condemnat. Allà, aquest, «amb ànim de satisfer el seu apetit sexual», es va acostar a ella per intentar-li fer un petó als llavis. La dona va poder girar la cara i va rebre un petó a la galta, al límit amb els llavis. Tot seguit, la víctima va fugir i l’home la va agafar «amb força» per la natja esquerra. Els fets, abusos sexuals segons la sentència, es van produir cap a tres quarts de cinc de la tarda de l’1 de novembre del 2018.

Inicialment, el ministeri fiscal demanava una condemna d’un any i mig de presó per a l’acusat i que indemnitzés la víctima amb un total de 500 euros com a responsabilitat civil per danys morals. Finalment, però, les parts van arribar a un acord per rebaixar la condemna a un any de presó, encara que el sentenciat evitarà entrar en un centre penitenciari sempre que no delinqueixi en un període de dos anys i assumeixi la indemnització a la víctima. En el marc de l’acord, el seu import va quedar rebaixat a 200 euros i, a més a més, la sentència dictamina que el parc temàtic Horrorland n’és el responsable civil subsidiari.

La de l’any 2018 va ser la primera de les dues edicions que s’han celebrat d’Horrorland. En aquella edició, el certamen va tenir totes les entrades exhaurides i l’any següent, el 2019, el parc va ampliar l’aforament i els dies d’obertura. Al llarg d’aquestes dues temporades, el centre d’oci centrat en el terror va acumular més de 40.000 visitants i va generar 170 llocs de treball. El 2020 es va suspendre per la pandèmia tot i haver venut totes les entrades. Al març, els organitzadors van anunciar que no es tornaria fer al Berguedà.