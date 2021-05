Un jove ha resultat ferit de gravetat aquest migdia al patir una caiguda quan estava fent barranquisme a la zona del Forat Negre de Vallcebre. Els serveis d’emergències han estat alertats de l’accident a les 12:17h i els bombers han activat els GRAE per arribar al lloc on ha caigut el jove, que en el moment de l’accident anava acompanyat de cinc persones més. També s’ha activat l’helicòpter dels bombers i del SEM, encara que s’ha hagut d’arribar fins al lloc de l’accident per via terrestre ja que el punt no és accessible per l’helicòpter. El jove ha estat localitzat a les 12:38h, en estat semiinconscient, amb traumatisme cranioencefàlic i una fractura oberta al genoll.

Aquest dilluns al migdia, els bombers encara estaven treballant en el rescat de l’accidentat.