Els Mossos d’Esquadra tindran operativa la nova unitat de drons a final de juny. Coincidint amb la creació d’aquesta unitat, el cos ha difós imatges inèdites de l’accident de tren que va tenir lloc a Vacarisses el 20 de novembre del 2018 i que va enregistrar gràcies a un dron. En el sinistre, quatre dels sis vagons d’un comboi de la línia R4 que havia sortit de Manresa a primera hora del matí van descarrilar per una esllavissada. Una persona hi va perdre la vida, un veí de Castellbell i el Vilar de 36 anys, i 49 més van resultar ferides. En les imatges fetes públiques ahir, es poden veure els vagons accidentats des de l’aire.

El vídeo, que es pot veure a Regió7.cat, forma part d’una sèrie de gravacions dels Mossos que l’agència de notícies ACN ha recollit per elaborar un reportatge sobre la nova unitat de drons de la policia catalana. Aquesta unitat ha entrat en la recta final i el cos treballa per posar-la en funcionament en l’inici del Mobile World Congress, previst pel 28 de juny. Els drons, que el cos utilitza des del 2012, ara passaran a constituir una unitat específica. També sumaran 12 nous pilots que s’estan formant i que han estat seleccionats d’entre els 130 que es van presentar. La nova unitat compartirà espai a l’Aeroport de Sabadell amb la de Seguretat Aèria i la d’Helicòpters, integrant-se així «sota el mateix paraigües organitzatiu», a l’àrea de mitjans aeris, segons ha explicat el comissari portaveu, Joan Carles Molinero.

Tres caporals i nou agents són els pilots seleccionats per incorporar-se a la nova unitat de drons dels Mossos d’Esquadra. Si bé ja compten amb el carnet per pilotar drons, el juny rebran un curs de capacitació específic per poder aplicar els coneixements que tenen dins l’operativa policial, segons ha explicat el cap de l’àrea de mitjans aeris, Avel·lí Garcia.

«Estem treballant per estar operatius pel Mobile World Congress, creiem que és una bona fita», ha assegurat Garcia. La nova unitat, que liderarà el sergent Miquel Bertran, parteix del coneixement adquirit i l’experiència sobre drons des que agents del cos van construir ells mateixos el primer aparell, el 2012.

Entre els primers drons que el cos va adquirir hi ha els de càrrega de pesos, drons captius que poden estar en l’aire de manera ininterrompuda perquè s’alimenten a través d’un cable, o d’altres amb millors òptiques. També disposen d’aparells de detecció i neutralització de drons. Tenen quatre drons del model més avançat, compten amb adquirir-ne més pròximament i estan explorant sistemes de lloguer per completar la flota.