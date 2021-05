Els veïns del bloc afectat per una deflagració i un incendi dilluns poc abans de la mitjanit, al número 11 del carrer Hospital de Manresa, no saben quan podran tornar a casa. Segons han assenyalat fonts municipals, l’incendi va obligar a desallotjar tot el bloc i la nit de dilluns a dimarts, l’Ajuntament va haver de facilitar un lloc per passar la nit a 5 del 11 veïns, tots majors d’edat. Les mateixes fonts van assenyalar, però, que des de la nit passada ja és la companyia asseguradora qui es fa càrrec de l’allotjament.

El foc va afectar principalment el tercer tercera, en especial bigues del sostre de l’immoble que s’han hagut d’apuntalar. Tot i que ahir ja es va fer una revisió de l’edifici, caldrà veure com evoluciona els propers dies i també com han quedat totes les bigues de fusta, ja que es va utilitzar una gran quantitat d’aigua per apagar les flames. No serà fins que es conegui l’estat definitiu de l’immoble quan es podrà determinar la tornada dels veïns als seus habitatges.