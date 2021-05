Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment dilluns un home de 38 anys, veí de Manresa, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. El motorista va ser enxampat circulant a 193 km/h en un control de velocitat a la C-55, a l’alçada de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa, al voltant de les 7 de la tarda. Els agents van aturar-lo i el van denunciar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible.