El jutjat d’instrucció número 5 de Manresa investiga un possible cas de delicte sexual contra una alumna del Conservatori de Música de Manresa. El presumpte autor dels fets denunciats seria un altre alumne del mateix centre.

L’ajuntament s'ha personat en el cas, però, preguntat per Regió7, no ha donat més detalls de la naturalesa dels fets més enllà que podrien constituir un delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals de la noia. Segons ha pogut saber aquest diari, ella és menor d’edat mentre que el presumpte autor ja havia complert els 18 anys quan van tenir lloc els fets investigats, motiu pel qual els fets s’investiguen a través del jutjat d’instrucció.

Els fets investigats van tenir lloc al mateix Conservatori de música l'octubre passat encara que no va ser fins al febrer que la direcció en va tenir coneixement i ho va traslladar a l’ajuntament. Els serveis jurídics municipals van analitzar el cas i van determinar que els fets podrien derivar en responsabilitats penals, el van comunicar a la fiscalia el 12 de febrer passat, segons han explicat fonts del consistori.

La personació de l’ajuntament es va aprovar el passat 10 de maig, però encara no s’ha fet efectiva. El període de temps que ha passat des que es van posar els fets en coneixement de la fiscalia i l’aprovació de participar-hi com a acusació es deu al fet que el ministeri públic havia d’estudiar la causa per determinar si hi podia haver delicte i posteriorment traslladar-la al jutjat corresponent perquè la investigació seguís endavant.

Un cop es va fer aquest pas, l’ajuntament ha començat a treballar en la personació del cas, que es farà a través d’un despatx d’advocats de Barcelona.

Aquest dijous, està previst que el govern doni compte de la personació en el ple municipal.

D’altra banda, l’ajuntament no ha facilitat més detalls del cas apel·lant a la protecció de dades personals, que «es troba en fase d’investigació» i que «no disposem de més informació, ja que la personació no s’ha fet efectiva». En no donar cap pista sobre les característiques dels fets queda oberta la possibilitat es tracti des d'un assetjament fins a una violació, ja que delictes de gravetats molt diferents estan igualment inclosos dins la tipificació "contra la llibertat i indemnitat sexual".

Primera personació de l'Ajuntament

Aquesta és la primera personació de l’Ajuntament de Manresa en un cas de delicte sexual. El 18 de juliol del 2019 el ple municipal va aprovar un acord per personar-se en determinades causes judicials per violència de gènere o agressió sexual, sempre que la víctima o la seva família hi estiguessin d’acord.

Aquest acord es va adoptar just després de l’inici del judici de cas de la violació de la Fàbrica Vinyes i que presumptament es produís una violació múltiple al barri de les Escodines, un cas que encara està pendent de judici.

Fins ara, l’ajuntament havia ofert la seva personació en dos casos. En un la família de la víctima no va accedir-hi i en l’altre ja no va ser possible perquè el procés judicial ja es trobava en fase d’apel·lació i ja no era possible prendre-hi part.