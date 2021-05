La Policia Local de Berga ha atès un total de 2.377 serveis en el primer quadrimestre d’aquest 2021, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Berga.

El gruix dels serveis, el 29,96% del total i que sumen 1.634 intervencions, estan relacionats amb temes de seguretat ciutadana i d’aquests 340 corresponen a queixes i conflictes veïnals de diferents tipus. També es van muntar 237 punts estàtics de control, es van fer 219 identificacions de persones i es van realitzar 186 serveis relacionats amb la covid. A més, es van respondre 143 peticions d’ajuda i auxili de la ciutadania. En seguretat ciutadana també s’han fet intervencions, encara que en menor nombre per temes com bretolades, baralles, ocupacions d’immobles, violència de gènere o tinença de drogues, entre d’altres.

L’altre gran bloc de serveis que ha atès el cos policial han estat els relacionats amb el trànsit amb un total de 1.077 i que suposen el 29,96% del total que s’han fet en aquests quatre primeres mesos de l’any. Pel que fa a la resta d’actuacions, 689 corresponen a l’àmbit de la policia administrativa que també inclou diferents tipologies de serveis, com per exemple gestions administratives (273), identificar anomalies a la via pública (70), serveis amb animals (65), serveis i infraccions relacionats amb al covid (63) i abandonament de residus al carrer (45), entre d’altres. A més, s’han fet 123 actuacions de règim intern. També han atès 40 casos en l’àmbit de la policia judicial amb 15 citacions, 9 atencions per delictes contra la seguretat del trànsit, cinc casos de suport judicial, la participació en cinc detencions i també han gestionat sis casos de diligències vàries.

Finalment, la unitat de proximitat, estrenada el desembre passat, ha fet 26 serveis. D’aquests n’hi havia de relacionats amb el veïnatge, amb menors d’edat, atenció de visites escolars a les dependències policials, trobades amb entitats veïns, visites a bars i comerços i accions de mediació amb altres administracions.

Del nombre total d’actuacions peticionades durant els primers quatre mesos de l’any, el 38,20 % va ser serveis planificats (908), el 21,54 % van ser actuacions que han estat requerides telefònicament (512), el 16,20 % correspon a actuacions d’ofici (385), el 7,78 % van ser ordenades des de la mateixa prefectura (185), el 7,28 % van ser peticionades per persones que es van desplaçar fins a les oficines de la Policia Local (173) i el 3,70 % van ser com a resultat de trucades rebudes a través del telèfon d’emergències 112 (88). També consten altres requeriments provinents del servei de teleassistència, les centrals d’alarmes, els Agents Rurals, els Bombers i els Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

El cap de la Policia Local, Jaume Hernández, en relació amb les dades, comenta que «en aquests primers quatre mesos de l’any hem vist augmentada la petició dels serveis policials, tant urgents com ordinaris. Aquestes dades demostren que la Policia Local és un servei important en la nostra ciutat». Hernández també fa esment a la col·laboració de les entitats veïnals, destacant que «molts dels serveis planificats als barris de la ciutat han estat coordinats amb les associacions de veïns, ja que aquestes són les que coneixen de primera mà les necessitats policials concretes».

Gairebé el 5% dels serveis no s’han pogut atendre

La Policia Local de Berga ha pogut atendre el 94,3% dels 2.733 serveis pels quals va ser peticionada durant els primers quatre mesos d’aquest any. Això ha estat així perquè el 4,9% dels serveis, una mica més d’un centenar, no van poder realitzar i perquè el 0,8% restant, aproximadament una vintena, van ser anul·lats abans que els agents els portessin a terme.