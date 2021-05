La fàbrica manresana de Maxion Wheels, l’antiga Lemmerz, ha tornat a l'activitat aquest dilluns, just quan es complia una setmana de l’espectacular incendi que va afectar una part de la planta. El foc va cremar les màquines on es fa l’assemblatge de les llantes per a vehicles lleugers.

Segons ha informat aquest dilluns l’empresa en un comunicat, després d’una setmana d’aturada, la fàbrica manresana ha reprès l’activitat en la zona que no es va veure afectada per les flames. Això significa que a la planta ara es pot fer gairebé tot el procés productiu de les llantes, amb l’excepció del seu assemblatge, que s’ha de fer a fora.

A l’espera de com es resol de forma definitiva aquesta situació, l’empresa detalla que està treballant «en estreta col·laboració» amb els seus clients per solucionar els possibles desajustos entre la producció de l’empresa i la capacitat esperada de la planta, tot aprofitant l’estructura global de Maxion Wheels, per poder completar l’assemblatge de les llantes que ara per ara no es pot fer a la fàbrica manresana.

L’empresa afegeix que «la comunicació amb les parts implicades continua sent una prioritat absoluta» i que «està gestionant aquest problema amb la màxima urgència per tal de poder recuperar els subministraments normals el més aviat possible».

L'incendi afecta el procés final de la producció

L’incendi que va afectar parcialment la fàbrica de Manresa es va declarar dilluns de la setmana passada cap a tres quarts de set de la tarda. El foc va afectar les màquines que realitzen l’assemblatge de les llantes i que és una de les últimes parts de tot el procés de la cadena productiva que es fa a Manresa.

L’incendi va generar una densa columna de fum que de seguida es va fer visible des de bona part del Bages. En el moment de l’incendi a la planta hi treballaven unes 90 persones que van ser evacuades ràpidament. Cap d’elles va resultar ferida.

Des que es va produir l’incendi ara fa una setmana i fins ahir, la planta havia estat aturada. El mateix dilluns ja es va comunicar als treballadors que dimarts i dimecres la fàbrica no estaria operativa, i pel que fa a dijous i divendres, ja hi havia prevista una aturada en el marc d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) pactat amb anterioritat entre empresa i sindicats.

Aquest ERTO preveia una aturada de la producció de 20 jornades durant el primer semestre d’aquest 2021. Actualment la plantilla de l’empresa manresana està formada per un total de 233 persones.