Els accidents de trànsit en els quals s’hi ha vist implicat algun animal salvatge van incrementar-se el el 9,9% durant el 2020 a la Catalunya Central fins a un total de 587. Aquesta xifra equival a més de tres accidents amb fauna cada dos dies a les carreteres del Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès i Moianès. L’inspector Francesc Parra, cap de l’àrea regional de trànsit de la Catalunya Central, alerta que aquest creixement s’ha produït malgrat que durant el 2020, en termes generals la sinistralitat a les carreteres va patir una davallada com a conseqüència del confinament i la reducció de la mobilitat. Parra també deixa clar que no es tracta d’una tendència exclusiva a la regió central sinó que la situació s’ha produït al conjunt del país.

La majoria d’aquests accidents, explica el mateix Parra, es produeixen amb animals ungulats, que en el cas de les comarques centrals són principalment porcs senglars i en els darrers anys també cabirols. Detalla també que els accidents van lligats als costums i a la biologia dels animals. En el cas dels xocs amb porcs senglars es produeixen majoritàriament de nit i encara que n’hi ha al llarg de tot l’any, la situació s’agreuja cap a la tardor. En el cas dels cabirols, el segon animal que es veu més implicat en accidents a la regió central, la sinistralitat es concentra a primera hora del matí i en especial durant els mesos d’abril i maig, que és quan l’espècie es fa més visible.

Per comarques, el Bages és on hi ha mes accidents animals perquè «és també on hi ha més trànsit», diu Parra, amb 187 xocs amb animals el 2019 i 185 el 2020. A l’Anoia, el 2020 hi va haver 164 accidents amb fauna, que són 24 més que l’any abans. Al Berguedà, la xifra també va créixer notablement al passar de 67 a 104 xocs amb fauna salvatge en només un any de diferència. Al Solsonès, es va passar de 73 a 82 mentre que al Moianès, hi va haver una reducció important al passar dels 67 accidents del 2019 a 52 l’any passat.

Pel que fa a carreteres amb més accidents amb animals, Parra hi situa la C-55 entre Manresa i Solsona, el tram nord de la C-16 al Berguedà i també les carreteres de l’entorn d’Igualada. Es tracta de vies amb un carril per sentit, envoltades d’entorns naturals, i que a diferències de les autovies i autopistes no hi ha tanques de protecció per l’accés de la fauna. Les tanques diu Parra «eviten molts accidents» però també alerta que tenen punts permeables i que quan un animal hi entra difícilment pot sortir de l’autovia.

Parra detalla que els accidents en els quals hi ha implicat algun animal, a nivell general, són lleus i la persona o persones implicades resulten il·lesos o ferits lleus. El principal dany se l’emporten el vehicle, que generalment pateix destrosses importants a la part frontal, i també l’animal que pot morir o quedar mal ferit.

Què fer si hi ha un animal al mig de la carretera

D'entrada Parra explica que «s’ha de fer cas dels que alerten de perill perquè a la carretera no s’hi posen a l’atzar» perquè «darrera hi ha un estudi d’accidentalitat i vol dir que en aquell tram s’hi concentren accidents» amb animals salvatges. Això, significa que quan s’entra en una zona senyalitzada amb perill d'animals és recomanable reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat respecte els vehicles precedents. D’aquesta forma, si hi ha un xoc l’impacte serà de menor intensitat i com a conseqüència l’accident tindrà menys gravetat, tant en ferits com en danys materials.

En el cas que efectivament el conductor es trobi amb un animal a la carretera, cal frenar i esperar que la bèstia marxi. El que no s’ha de fer mai, diu, és tocar el clàxon o fer llums perquè el seu comportament és «imprevisible. Són animals salvatges i tant potser que s’enlluernin, s’espantin i marxin o quedin aturats al mig de la carretera» però també poden tenir altres reaccions com travessar la carretera o posar-se a córrer sense abandonar la calçada.

L’inspector també detalla que si no hi ha prou temps per frenar i l’accident és inevitable, el millor és xocar contra l’animal en qüestió tot «reduint tant com es pugui la velocitat i agafant ben fort el volant» que no pas intentar esquivar-lo. «Fer un cop de volant cap al sentit contrari de la carretera pot comportar un xoc frontal amb un altre vehicle i un cop de volant a la dreta pot significar una sortida de via sense saber si al costat hi ha un precipici i en ambdós casos, les conseqüències seran pitjors que l’impacte amb el senglar o el cabirol», diu l’inspector.

Després de col·lisionar-hi, Parra insisteix en no acostar-se mai a l’animal perquè pot estar mal ferit i la seva reacció serà imprevisible. A més, en el cas dels porcs senglars, si estan ferits, poden ser molt agressius. També després del xoc, diu, cal avisar els serveis d’emergències que són els qui es faran càrrec d’atendre les persones ferides -si n’hi ha- i també sabran què fer amb els animals que hagin pogut quedar morts o mal ferits sobre l’asfalt.