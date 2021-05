El PSC va instar ahir el Govern a crear la Regió d’Emergències del Pirineu Occidental. La diputada socialista al Parlament, Sílvia Romero, va advertir que arriba un altre estiu i «les zones de muntanya patiran, un any més, més risc per les dificultats de fer front a possibles incendis o incidents, minvant així la seguretat dels ciutadans de les zones de muntanya». Per això, el Grup Socialista ha registrat al Parlament una proposta de resolució demanant a l’executiu que faci realitat «al més aviat possible» la regió que hauria d’integrar l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, totes ara a la regió d’emergències de Lleida i la Cerdanya, que forma part de la regió centre. Romero va remarcar que, recentment, el conseller d’Interior Miquel Sàmper «avalava des de Lleida la necessitat d’una regió d’emergències del Pirineu, però és que aquesta proposta porta esperant ja gairebé quatre anys, quan al 2018 l’exconseller Buch anunciava l’inici dels tràmits per a la seva creació».