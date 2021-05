Manresa ha començat l’any amb un increment del 32% dels robatoris amb força a domicilis. En concret, en el primer trimestre d’aquest any s’han denunciat 33 entrades de lladres a cases particulars enfront del 25 que es van produir en el mateix període del 2020 segons dades del Portal Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l’Interior que recull dades dels diferents cossos policials.

Segons les dades del Ministeri de l’Interior, els robatoris amb força en habitatges -aquells en què només hi ha danys materials- van créixer malgrat que a Manresa, el global d’aquesta tipologia delictiva, que inclou comerços, indústries i altres llocs, es va reduir el 21,3%, passant de 61 a 48 en un any.

A l’hora d’analitzar aquestes dades cal tenir en compte també que durant dues setmanes del primer trimestre de l’any passat hi va haver un confinament gairebé total que només permetia desplaçaments essencials, de manera que hi havia més persones a les cases i menys a comerços no essencials i indústries.

Tot i això, al conjunt de Catalunya, els robatoris amb força a nivell global han baixat el 29,7% i a domicilis ho han fet el 29,8%.

Pel que fa al conjunt d’infraccions penals, a Manresa, en el primer trimestre han crescut el 0,9%, fins a les 829 i suposen set més que el 2020. A Catalunya, en canvi hi hagut un descens del 12,6%, passant de 96.108 a 84.035.

En el detall, a Manresa, hi hagut un increment dels delictes contra la llibertat sexual, que han passat de tres en l’inici del 2020 a 10 en l’arrencada d’aquest 2021. En aquest capítol, les agressions sexuals amb penetració s’han mantingut invariables en dues i el creixement ve donat per la resta de delictes d’índole sexual que han passat d’un a vuit.

Tot i l’augment general de delictes a la capital del Bages, s’han reduït els robatoris amb violència i intimidació, passant de 40 a 37; els furts de 227 a 202; els robatoris de vehicles que han passat de 9 a 5 i també els delictes de tràfic de drogues que han caigut a la meitat, de 6 han passat a tres. En canvi han crescut la resta d’infraccions penals, la tipologia de les quals no es detalla, passant de 467 a 513.

Pel que fa Igualada, segons les dades del Ministeri, que detalla les poblacions de més de 20.000 habitants; els delictes s’han reduït el 9,8% en el seu conjunt. Analitzant-los en detall, els robatoris amb violència o intimidació han baixat el 69,2, passant de 13 a 4; també s’han reduït els robatoris amb força a domicilis, comerços i altres llocs en un 9,5%, passant de 21 a 19. També hi ha hagut el 33,9% menys de furts i els robatoris de vehicles han tingut un lleuger descens de 12 a 10.

En canvi han crescut notablement els delictes contra la llibertat sexual ja que el primer trimestre del 2020 no se’n va denunciar cap i enguany ja s’han presentat 9 denúncies per aquest tipus de delictes, si bé cap d’ells es tracta de violacions.