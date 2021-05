Una fuita d'aigua ha obligat a tallar aquest dijous, des del migdia i fins a última hora de la tarda, el trànsit a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. El trànsit s'ha restablert amb l'obertura d'un dels dos carrils de circulació en tram entre el passatge de la Mercè i l'avinguda Bertrand i Serra.

La fuita s'ha produït aquest dijous al migdia a l'alçada del número 17, a tocar de la Fàbrica Nova. Segons ha pogut saber Regió7 de fonts d'Aigües de Manresa, l'origen es troba en una canonada d'uns 25 centímetres de diàmetre per on l'aigua sol circular a molta pressió, per la qual cosa s'ha generat una gran cascada al carrer i, fins i tot, s'han aixecat algunes rajoles de la vorera i ferm de la calçada.

Policia Local i Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. S'ha tallat la circulació entre la Bonavista i l'avinguda Bertrand i Serra, en els dos carrils, i s'ha comprovat que no hagi quedat afectada la xarxa de subministrament de gas.

Poc després de 2/4 d'1, els operaris han pogut aturar la fuita d'aigua. El tall en el servei afecta abonats de la carretera Pont de Vilomara, entre els números 23 i 29, i del passatge de la Mercè, del 8 al 12.