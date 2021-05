L’Audiència de Barcelona jutjarà el proper 3 de juny dos acusats d’introduir droga a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Els dos acusats són un intern de la mateix presó i una dona.

Segons el relat de la fiscalia, el 9 de març del 2019, en un vis a vis, l’acusada va lliurar una paperina amb heroïna que va amagar en una fossa nasal, i vuit que havia de consumir el mateix processat, i vuit peces d’haixix que va ocultar al recte i que estaven destinades, segons el fiscal, a la distribució a altres reclusos. La droga va ser detectada en un escorcoll al pres. El mateix dia, l’acusat va ser ingressat al pavelló penitenciari de l’hospital de Terrassa, on al llarg de diversos dies se li van intervenir un total de set peces d’haixix que va defecar.

Per aquests fets, el ministeri públic acusa la dona de tràfic de drogues, tant de substàncies que causen danys greus per a la salut com no, amb l’agreujant de tràfic de drogues en un centre penitenciari. Per a ella, demana una condemna a set anys de presó i una multa de 1.000 euros.

A l’home, l’intern del centre penitenciari de Lledoners, l’acusa d’un delicte contra la salut pública amb l’agreujant de tràfic de drogues en un centre penitenciari, però només per substàncies que no provoquen danys greus a la salut. Per aquesta raó, s’enfronta a una petició de pena inferior, de quatre anys de presó , i a una multa de 975 euros.