El jutjat penal 2 de Manresa ha condemnat Carlos A. Q. a un any de presó per tenir una plantació amb 260 plantes de cànnabis a Avià. El sentenciat, que va admetre els fets davant del jutge, evitarà la reclusió a canvi d’un any de treballs comunitaris.

Segons consta en la sentència, l’home havia llogat un immoble a Avià per instal·lar-hi i mantenir-hi una plantació de marihuana.

Davant les sospites que hi podia haver un cultiu il·legal, el 30 de juny del 2018 els Mossos d’Esquadra, van fer un escorcoll a l’immoble. Al seu interior hi van trobar 260 plantes de marihuana, amb un pes total de 1.238,5 grams i una riquesa d’entre l’1,1% i el 8,9% i amb un valor, segons els Mossos d’Esquadra, de 16.408,48 euros en la venda al major i de 61.155,58 euros en el cas de la venda il·legal al detall.

El cultiu descobert era molt sofisticat ja que a més de les plantes, a l’habitatge hi van trobar làmpades, un sistema de reg, ventiladors, transformadors, controladors de potència, un tergohigròmetre i a més el pis estava condicionat per evitar les sospites dels veïns amb un potent sistema d’extracció d’aire.

En el judici, l’acusat va acceptar els fets i va pactar amb la fiscalia una condemna d’un any de presó i a una multa de 16.500 euros per un delicte contra la salut pública. L’home evitarà l’entrada en un centre penitenciari a canvi d’un any de treballs en benefici per la comunitat i amb la condició que no cometi cap delicte en un termini de dos anys.

A més, de la condemna pel delicte contra la salut pública, la sentència també el condemna per defraudació d’energia elèctrica. Per aquest delicte se li ha imposat una multa de 270 euros, a raó de tres euros al dia durant tres mesos i també haurà d’indemnitzar la companyia elèctrica amb 1.705,99 euros, el valor en el qual se situa la quantitat d’electricitat que va defraudar. El condemnat també haurà d’assumir les costes processals del cas, que ja té sentència ferma.