Un motorista va patir anit ferides greus en caure quan circulava per la cruïlla dels carrers d'Àngel Guimerà i Barcelona de Manresa. Segons la Policia Local, l'accident va tenir lloc poc després de la mitjanit i l'afectat és un manresà de 31 anys. Conduïa una Harley Davidson Iron 1.200 quan, per motius que no s'han especificat, va accidentar-se. Segons l'atestat, en el sinistre no s'hi va veure implicat cap altre vehicle.