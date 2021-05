Els bombers han rescatat un grup de quatre excursionistes que aquesta s’havien perdut a Montserrat. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, el grup s’ha perdut i ha avisat els serveis d’emergències cap a les sis de tarda. Estaven a la zona dels Frares i no sabien com tornar al punt de sortida. Finalment, cap a dos quarts de vuit han estat localitzats i els bombers els han portat fins a Can Massana.