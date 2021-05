Els bombers han rescatat aquest dilluns al matí el Treck, un gos que havia caigut per un barranc d’uns 40 metres al Coll d’Estenalles, a Mura. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 10:07h i el cos ha activat una dotació terrestre i l’helicòpter dels GRAE que ha fet el rescat de l’animal. Per evacuar del punt on havia caigut han fet un gruatge amb l'helicòpter. Tot seguit, l’helicòpter ha portat el Treck fins a l'aparcament de les Pedritxes on l’ha atès un veterinari. Posteriorment, una dotació terrestre dels bombers ha acompanyat l’animal fins al punt on hi havia la seva propietària.

Rescatem al Treck, un gos que s'havia precipitat per un barranc al Coll d'Estenalles, a Mura (avís10.07h).#Bomberscat hem activat helicòpter amb #GRAE, que han fet un gruatge per rescatar i evacuar el gos, i una dotació i veterinari per fer atenció i acompanyament pic.twitter.com/Cy1ID4S8Zh — Bombers (@bomberscat) 31 de mayo de 2021