Una dona que treballava per a una empresa de Gironella, Gladys S. S., ha estat condemnada a una pena de 20 mesos de presó per estafar la firma fent-li pagar compres personals. La dona va carregar compres de productes personals per un total de 529,74 euros al compte que la societat per la qual ella treballava tenia obert en un supermercat de Berga.

L’acusada, que va reconèixer els fets i va acceptar la condemna de 20 mesos de presó en una vista de conformitat, va fer dues compres de productes personals en un supermercat de Berga.

Al passar per caixa, en comptes de pagar de la seva pròpia butxaca, la dona va ordenar carregar aquestes compres de productes personals al compte que l’empresa per la qual treballava tenia en aquest supermercat, segons consta en els fets provats de la sentència.

En concret, l’acusada va fer una primera compra de 208,81 euros el 2 d’octubre del 2019 i més d’un mes i mig després, el 23 de novembre del mateix any, en va fer una segona també de productes personals al mateix establiment amb un tiquet que sumava un total de 320,92 euros, carregant-la de nou a l’empresa.

La sentència qualifica els fets com un delicte d’estafa pel qual imposa aquests 20 mesos de presó per a l’acusada. També la condemna a pagar una indemnització de 529,74 euros en concepte de responsabilitat civil al responsable de l’empresa per la qual treballava.

Segons recull la mateixa sentència, però, la dona, ara ja declarada culpable, evitarà la seva entrada en un centre penitenciari si compleix amb la condició de no delinquir en els propers dos anys. La suspensió de la pena privativa de llibertat també està condicionada a què pagui la responsabilitat civil que li imposa la mateixa sentència del jutjat penal número 3 de Manresa.

Al tractar-se d’una conformitat, la sentència ja és ferma i no es pot recórrer.