Els treballadors d’Ampans han recordat aquest matí amb cinc emotius minuts de silenci el seu company, Raül Castañé, que dimarts va perdre la vida en un accident laboral.

S’ha fet una concentració a les instal·lacions de Comabella i una altra a les instal·lacions d’Ampans Medi Ambient -empresa de la fundació i per la qual treballava la víctima- al polígon dels Dolors de Manresa. En aquest punt, una seixantena de treballadors han seguit els cinc minuts de silenci just davant de la nau. Aquest cinc minuts han comptat amb la presència del president de la Fundació Ampans, Sebastià Catllà, i el seu director general Toni Espinal. Precisament ha estat Espinal qui ha lamentat la mort de Castañé i n’ha recordat «el seu caràcter sempre positiu». Després, els assistents van dedicar un aplaudiment al seu company.

També hi ha hagut una concentració al passeig de Pere III de Manresa, davant de l’edifici dels sindicats on una vintena de persones s’han concentrat en record del treballador traspassat. En el minut de silenci, els concentrats han exhibit cartells amb el lema «No més morts a la feina» i han finalitzat el minut dedicant un aplaudiment a Castañé.

Investiguen les causes de l’accident

Castañé, veí de Casserres de 41 anys, va morir dimarts a primera hora del matí. El treballador estava manipulant el braç de la grua d’un camió de recollida selectiva quan va quedar atrapat entre el braç de la grua i i la cabina del vehicle que feia uns cinc mesos que estava en funcionament. La investigació se centra en esbrinar què va fallar perquè l’home quedés atrapat entre la cabina i la pluma del vehicle.

Ricardo Domingo, secretari general de Construcció i Serveis del Vallès Occidental Catalunya Central de CCOO, que lamentava l’accident, explicava també que estan a l’espera de com evoluciona la investigació i conèixer les causes de l’accident per veure quins protocols cal adaptar perquè «un accident com aquest no torni a passar». També insistia, a nivell general, en recordar que «invertir en seguretat no és una despesa, sinó una inversió».

Nova concentració dijous

També arran de la mort del treballador, la CGT ha convocat també una concentració per aquest dijous a la una del migdia a Crist Rei. En un comunicat, el sindicat denuncia les «penoses condicions laborals sota les quals treballen les companyes d’Ampans, condicions imposades amb mà de ferro i persecució sindical cap a tota aquella treballadors que vulgui fer servir eines sindicals per dignificar la seva feina i condicions laborals».