El jutjat de menors 1 de Lleida ha condemnat a dos anys i onze mesos d'internament un jove lleidatà acusat d'abusar sexualment de dos nens de 7 anys a Prats i Sansor (Cerdanya), segons ha avançat el Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar del 2008 al 2011, quan l'acusat tenia entre 14 i 17 anys i per tant era menor d'edat. Ara en té 27 i per això la condemna d'internament es convertirà en pena de presó quan la sentència sigui ferma. La magistrada considera provat que és responsable de dos delictes d'abús sexual a menor de setze anys amb l'agreujant d'abús de confiança, per la qual cosa el condemna també a dos anys i un mes de llibertat vigilada i a indemnitzar les víctimes amb 30.000 euros pels danys morals i psicològics causats.

Els fets van passar entre els anys 2008 i 2011 però les víctimes van denunciar els fets quan van ser majors d'edat. Segons les acusacions, el noi aprofitava que els nens anaven a jugar a casa seva amb el germà petit per cometre els abusos un cop es quedaven sols. L'acusat ja ha estat en presó preventiva per una altra denúncia d'abusos a menors al Vendrell al 2019, quan exercia de monitor.