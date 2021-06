Un treballador de l’empresa Ampans Serveis Ambientals va morir ahir al matí al patir un accident laboral a Manresa. El treballador va quedar atrapat entre la grua i la cabina d’un camió de recollida selectiva a les instal·lacions que la companyia té al carrer de Castelladral, al polígon industrial dels Dolors. Arran del succés d’ahir, CCOO ha convocat un minut de silenci per avui, a les 12 del migdia, davant de la seva seu de Manresa, situada al passeig de Pere III, i també davant de la seva seu de Sabadell.

La federació de construcció i serveis del sindicat CCOO va assegurar que a través del seu delegat de personal a l’empresa ha iniciat els mecanismes per poder esbrinar les causes que van provocar l’accident que es va produir ahir al matí. El sindicat també exigeix a l’administració «la màxima celeritat en actuar davant d’aquest lamentable succés, per depurar les possibles possibles responsabilitat de l’accident». A més a més, CCOO demana a la direcció de l’empresa que s’extremin les mesures de seguretat i es revisin tots els protocols per evitar nous accidents.

En el seu comunicat per part del sindicat també transmeten el seu «sincer condol a la família i companyes i companys de la víctima».

La víctima de l’accident és Raül Castañé, veí de Casserres, de 41 anys. L’accident va tenir lloc cap a dos quarts de nou del matí, just en l’inici de la jornada laboral, quan l’home estava manipulant la grua d’un camió de reciclatge a l’interior de la nau industrial i va quedar atrapat entre la mateixa grua i la cabina del vehicle.

Els bombers van excarcerar la víctima però tot i l’actuació els serveis d’emergències, aquests no van poder fer res per salvar la vida de l’home, segons van informar fonts dels Mossos d’Esquadra.

El cos policial ha iniciat una investigació per tal d’aclarir les causes d’aquest tràgic accident i ahir mateix ja va posar els fets en coneixement del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa i també del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, seguint el procediment establert en aquests casos.

El vehicle implicat en l’accident era nou i només portava cinc mesos en funcionament. A més a més, el camió de recollida selectiva tenia totes les revisions en regla, l’última de les quals l’havia passat el mes de maig, segons van assegurar fonts d’Ampans Serveis Ambientals, que és una de les societats de la Fundació Ampans.

En un comunicat Ampans lamentava «amb profunda tristesa la mort del company Raül Castañé». També ha convocat per avui a les 11 del matí cinc munits de silenci a tota l’entitat en senyal de dol.