El govern espanyol ha indultat parcialment als dos expropietaris del bar S’ha d’empassar de Berga que havien estat condemnats a quatre anys i un dia de presó. Ara hauran de fer un any de treballs en benefici de la comunitat. Els indultats són els germans Jonatan i Sandra Vázquez López.

L’indult el va concedir el consell de ministres d’aquest dimarts tot i que la sentència es remunta al març del 2014. En la seva resolució, l’Audiència de Barcelona ja considerava que la pena de presó que havia d’imposar pel delicte que havien comès era excessiva i recomanava rebaixar-la dels quatre anys imposats, a dos.

Finalment, l’executiu ha accedit a canviar tota la pena privativa de llibertat a canvi d’un any de treballs en benefici de la comunitat, sempre i quan no delinqueixin en els propers cinc anys.

Aquest indult només afecta la condemna a presó ja que en la sentència els dos germans també van ser condemnats a indemnitzar amb 14.750 euros a diversos veïns que durant anys van haver de suportar els forts sorolls que originava l’establiment i que els va provocar episodis d’insomni.

El tribunal també va inhabilitar els dos condemnats a exercir activitats relacionades amb l’explotació de bars i restaurants.

L’establiment, que ara ja fa anys que esta tancat, va obrir portes l’any 2006 sense disposar de llicència al número 91 de la Gran Via de Berga. Arran d’aquest fet i de les molèsties que causava als veïns, l’ajuntament li va obrir expedient i l’any 2008 va precintar-lo. Malgrat això, els seus propietaris van ignorar aquesta mesura i el negoci va seguir funcionant.

En la sentència, el tribunal retreia als propietaris del bar el seu «personal i coincident menyspreu cap als greus efectes que la seva activitat estava generant en els veïns dels pisos superiors», fins a l’extrem d’«ignorar i contravenir l’ordre municipal que els prohibia el manteniment de l’activitat».

El local, segons recull la sentència, tenia la música molt elevada i no disposava dels elements d’insonorització de l’espai adequats. A l’espai, els condemnats hi van instal·lar un equip de música format per una taula de mescles i reproductors de CD, dos amplificadors i un processador, a més d’habilitar una zona de joc amb un futbolí i un billar, sense haver col·locat cap element per evitar que el soroll generat per les seves activitats arribés als habitatges superiors.