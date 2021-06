La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 1.125 caixes de tabac de contraban valorades en 3.400 euros, en un vehicle a la duana de la Farga de Moles.

La intervenció es va produir cap a dos quarts d’una del migdia d'aquest dimecres quan un vehicle de la marca Citroën, ocupat per quatre persones, va accedir a la duana de la Farga de Moles pel carril verd, és a dir, pel qual circulen els conductors que afirmen que no tenen res per declarar. Els agents, però, van aturar el vehicle i al fer-hi una inspecció fiscal van detectar que portava diversos cartons de tabac. I en una inspecció més exhaustiva els guàrdies civils van localitzar, amagades en un doble fons a la guantera del vehicle, la resta de caixes de tabac. Un dels ocupants, un home francès de 21 anys, va reconèixer que era el propietari de les cigarretes. Els agents van intervenir el tabac i van aixecar acta dels fets.