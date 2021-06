Els bombers han activat aquest divendres l’helicòpter per un rescat a Collbató i un altre a La Seu d’Urgell. El primer, el de Collbató, ha estat a Montserrat, on una dona de 39 anys ha estat evacuada d’un punt de difícil accés després de caure d’uns cinc metres d’alçada i patir contusions per tot el cos. Ha estat evacuada amb l’helicòpter dels bombers fins on l’esperava un helicòpter medicalitzat del SEM que l'ha traslladat a l'hospital de Bellvitge. L’altre rescat s'ha produït a la Seu d’Urgell on un home de 61 anys ha caigut i ha hagut de ser evacuat amb helicòpter a l’hospital de la Seu.