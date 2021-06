Un vehicle que circulava per la B-224 s’ha incendiat en el seu pas per Piera, al quilòmetre 12, aquesta matinada. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 5.25 h del matí i tres dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins al lloc de l’accident. A dins del turisme, que ha quedat completament calcinat, no s’hi han trobat ocupants. Els Bombers han extingit el foc que, a banda del vehicle, també ha afectat els marges i una part dels camps de l’entorn de la carretera.