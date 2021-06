Gaby Sánchez ha denunciat als Mossos d’Esquadra la mort de la seva gossa, la Reyna, arran de l’atac de dos gossos perillosos que no portaven morrió. L’atac es va produir la nit de dimecres al parc Vila Closes de Manresa, a la zona de Plaça Catalunya.

Explica que cap a 2/4 d’11 de la nit estava al parc amb la seva germana i la Reyna, una gossa menuda de raça pomerania, quan de cop es va trobar amb dos gossos apareguts del no res mossegant-la de «forma salvatge». «Un tirava cap a un cantó, l’altre cap a l’altre, com si la volguessin partir, i la mossegaven. L’atac va durar 10 minuts que se’ns van fer molt llargs. Al final vam separar un dels gossos tirant-li una beguda amb gas a sobre», diu. En un primer moment la Reyna va sobreviure, però, finalment, no va poder superar les ferides i va morir de matinada a la clínica veterinària on va ser operada d’urgència.

Sánchez explica que, durant l’atac, ningú dels presents al parc les va ajudar, ni tant sols la noia que portava els gossos i que se li van escapar.

En l’atac, a més, un dels gossos va mossegar la mà dreta de Sánchez, que després va ser vacunada per evitar infeccions.

Dels gossos atacants, afirma que són de raça perillosa i que des de fa unes setmanes viuen en «pèssimes condicions» en un terrat envoltats dels seus excrements, i que ella els veu des de casa seva. La situació diu que era tan precària que ella i altres veïns els han arribat a tirar aigua i menjar des de les finestres. Aquest dijous, ha denunciat els fets davant dels Mossos d’Esquadra i espera que actuïn perquè els animals estiguin en millors condicions i sobretot pel seu temor a nous atacs, ja sigui a algun dels molts infants que durant el dia hi ha a la zona, o a altres gossos.