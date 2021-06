La Plataforma No Més Morts a la C-55 arriba als seus 10 anys d’existència assegurant que «no hi a res a celebrar» i exigint que hi hagi «una autèntica i veritable solució al problema d’aquesta C-55». En aquest sentit, l’entitat demana el desdoblament de la carretera.

L’actual entitat tenia com a precedent una altra plataforma, No+ punts negres km 27, que estava formada per familiars i víctimes d’accidents en aquest punt quilomètric de la C-55. No+ Punts Negres va néixer el 2010 i va recollir unes 28.000 firmes per exigir una solució als nombrosos i greus accidents que hi havia en aquest tram. La resposta va ser la instal·lació de la mitjana que actualment separa els dos sentits.

L a Plataforma No Més Morts a la C-55, tot i no voler celebrar el seu desè aniversari de la seva creació, si que vol «remarcar aquesta data com un petit homenatge a totes les víctimes, les seves famílies i amics» i també per «constatar i fer caure la cara de vergonya als i les responsables que després de 10 anys, encara no tinguem una autèntica i veritable solució al problema d’aquesta C-55».

L’entitat considera que en aquest període «s’ha muntat una ratera, que evita en aquell tram els xocs frontals» però ho qualifica com «un autèntic pedaç que no evita els accidents constants, encara que siguin de menor gravetat, les retencions diàries i ni tampoc els problemes que provoca en els serveis d’emergències per poder circular en els embussos per l’estretor de la via». Per aquesta raó exigeix als «polítics nacionals, comarcals i locals que tingueu un acte de valentia i no negueu més la duplicitat d’una carretera saturada, perillosa i ancorada en el passat de la seva construcció l’any 1974». També exigeixen als polítics que «no ens enganyeu més amb solucions inexistents o fantasioses, ni vinyetes a l’aire ni més bonificacions». Finalment, demanen que s’adjudiquin les obres per fer -ne realitat el desdoblament.

L’entitat va néixer arran d’un accident que va tenir lloc el 7 de juny del 2011 amb el resultat de dues víctimes mortals: un nen de quatre anys veí de Castellgalí i un home veí de Manresa. Com a resposta a l’accident es va fer una concentració espontània que va ser l’embrió de l’actual plataforma després que es creés també una pàgina a Facebook on es van adherir nombroses persones.

Des de llavors, cada cop que hi hagut una víctima mortal a la C-55 la plataforma, amb el suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, ha fet una concentració i tall de la carretera. L’única excepció en aquestes concentració va ser en l’últim accident mortal que va tenir lloc l’octubre passat a Abrera i en el qual va perdre la vida una jove veïna del Vendrell en un xoc frontal. No es va fer per les restriccions anticovid.