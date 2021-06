El policia local de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) jutjat per la mort d'un detingut el 2014 ha assegurat aquest dijous durant el judici que no va pressionar el coll de la víctima amb les mans sinó que el va immobilitzar amb el braç entre el coll i el tòrax. La víctima es resistia a la detenció i va agredir els dos agents que el volien arrestar. Per això, mentre un intentava emmanillar-lo, l'altre, l'acusat, el va immobilitzar per darrere, però la víctima va acabar morint per insuficiència respiratòria. Dues forenses han explicat que les lesions al coll només es podien fer amb els dits de les mans. La fiscalia li demana dos anys de presó i l'acusació particular quatre per homicidi imprudent.

Durant la seva declaració a l'Audiència, l'acusat ha explicat que la matinada del 16 de juny del 2014 els van avisar que hi havia un sospitós en un polígon industrial. Quan el van localitzar, l'home va fugir corrent i va caure a terra. El van atrapar i el van voler emmanillar, cosa a la qual ell es va resistir de forma violenta. L'acusat el va voler agafar amb un braç per sota l'aixella i amb l'altre al voltant del pit. Segons l'agent, la víctima no va cridar en cap moment, ni els va insultar o demanar ajuda, però sí que es movia molt.

Al cap d'uns instants, la víctima va semblar que perdia el coneixement. L'acusat li va trobar el pols, però va avisar els Mossos d'Esquadra. Al cap d'una estona van començar els massatges cardíacs per reanimar-lo i els mossos i el SEM també ho van intentar fins a 45 minuts, però l'home va acabar morint igualment. L'acusat ha assegurat que la seva intenció en cap cas era asfixiar la víctima, sinó "controlar-lo".

L'agent que acompanyava l'acusat ha explicat que l'acusat no va posar les mans al coll. Un vigilant de seguretat d'una empresa propera ha explicat que va veure la víctima caminant amb dificultats abans de ser atrapat pels agents locals.

Tenia lesions a la cara, al crani, als braços, a les cames i a l'esquena

Les dues forenses que van fer l'autòpsia han explicat que l'home tenia lesions a la cara i al crani, als braços, cames i esquena. A més, tenia l'os hioide i el cartílag tiroide trencats, cosa que hauria facilitat l'asfíxia, i que, segons elles, quasi sempre es trenquen per la pressió dels dits de la mà. Les marques al coll, segons elles, indicarien que l'acusat hauria pressionat el coll amb els dits de la mà pels dos costats. La víctima, de 36 anys, patia un trastorn bipolar però, segons el seu tiet, no era violent, i les anàlisis van detectar cànnabis i un medicament per l'afectació psíquica que patia.

La fiscalia demana dos anys de presó per homicidi imprudent i 120.000 euros d'indemnització pel tiet del mort. L'acusació particular demana quatre anys de presó, però ha intentat acusar per homicidi dolós pel qual el cas s'hauria d'haver jutjat amb jurat popular, cosa que el tribunal ha rebutjat. Les acusacions consideren que l'agent va actuar de forma desproporcionada, antireglamentària i amb la consciència del risc que podia patir la víctima. En canvi, la defensa assegura que l'actuació va ser totalment dins del reglament policial i la mort de la víctima va ser totalment "fortuïta" i no pas imprudent.