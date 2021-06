Els Mossos han detingut tres homes de 41, 42 i 63 anys, veïns de Terrassa i Castellar del Vallès, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. La investigació va iniciar-se el mes d'abril passat després que els agents tinguessin coneixement d'una plantació de marihuana en una masia de Pinell. Durant el transcurs de la investigació, els agents van localitzar una segona casa a la població d'Artés, que podria estar relacionada amb els mateixos autors. Aquest dijous es va fer una entrada simultània a les dues cases. A Pinell van trobar 503 plantes de marihuana i 800 grams de cabdells secs i esbossats, mentre que a Artés hi havia 380 plantes i 1.080 euros en efectiu.

En totes dues plantacions hi havia una instal·lació amb tota mena d'aparells per afavorir el ràpid creixement de les plantes i aconseguir una producció de forma continuada. Per tot això, es va detenir els responsables de les dues plantacions, dos homes localitzats a la plantació de Pinell i un home a la casa d'Artés. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.