Un cotxe es va cremar ahir a Masquefa. Els fets van tenir lloc a l’antiga carretera B224z, en el terme del municipi anoienc, a primera hora de la tarda. Les flames van cremar totalment el vehicle, que circulava per la carretera, tot i que no hi va haver ferits. Els Bombers van rebre l’avís a dos quarts de 4 de la tarda i s’hi va desplaçar una dotació, que en pocs minuts va aconseguir apagar el foc.