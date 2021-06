Una persona ha resultat ferida crítica i tres més es troben en estat menys greu arran d’un accident de trànsit a Puig-reig aquesta matinada. El sinistre ha tingut lloc en el punt quilomètric 61 de la carretera C-1411 quan un cotxe ha sortit de la via per causes que es desconeixen, segons el Servei Català de Trànsit, a les 3.39h de la matinada. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i han evacuat els ferits en diferents centres hospitalaris. El més que es troba en estat crític està a la Vall d’Hebron de Barcelona. Pel que fa la resta, que es troben en estat menys greu, dos han estat traslladats al Sant Joan de Déu de Manresa i un altre a la Mútua de Terrassa.