Els Mossos d’Esquadra estan investigant l’autoria d’una presumpta agressió sexual a una menor d’edat a Santpedor que va tenir lloc durant la festa major del municipi. Segons ha pogut saber Regió7 de fonts properes a la investigació, l’agressor hauria obligat la víctima a fer-li una fel·lació.

Els fets que estan sota investigació, segons van explicar fonts dels Mossos d’Esquadra i també del consistori, van tenir lloc al voltant de la mitjanit a la zona de la plaça del Sindicat. Es tracta d’un punt on en aquells moments no hi havia cap activitat de la festa major, que des de dijous fins ahir es va celebrar a Santpedor.

Arran de la denúncia per agressió sexual que va presentar la víctima, el cos policial va obrir una investigació i es va prendre declaració a persones que eren al lloc dels fets. La investigació se centra a poder identificar i localitzar el presumpte autor de l’agressió sense que ahir al vespre s’hagués practicat cap detenció relacionada amb els fets.

Ahir, l’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, insistia en el seu rebuig als fets que van tenir lloc la nit de dissabte a diumenge i afegia que «no tolerem cap tipus d’agressió sexual». També recordava el comunicat conjunt que va fer el mateix consistori amb la Comissió de Penyes i el col·lectiu feminista Jerònimes. El comunicat es va llegir diumenge a la tarda en una concentració de rebuig als fets que va reunir unes 200 persones a la plaça de l’Església de Santpedor. Els concentrats van rebutjar l’agressió i van enviar tot el suport incondicional a víctimes i famílies. El manifest lamenta que l’agressió ocorreguda a Santpedor «no és un cas aïllat ni casual» i els rebutja totalment.

El manifest també assegura que durant la festa major s’han produït altres agressions físiques «totalment gratuïtes». En el text també es reivindica el dret a «sortir de festa tranquil·les, volem poder caminar soles pel carrer, sigui de nit o de dia, borratxes o serenes o mig adormides sense tenir por de ser violentades pel fet de ser dones».

En aquest sentit el manifest assegura que «tenim dret a tenir vides dignes i lliures de por» i demana que no hi hagi «impunitat per aquells que ens agredeixen». Per això, diuen en el manifest, «hem de donar visibilitat a les violències que patim i elaborar respostes i estratègies juntes perquè no torni a passar». Pel que fa a la Festa Major, el text afirma que aquesta «ha de ser feminista perquè sigui de totes i per a totes» i per això «volem deixar clar que no hi tolerarem actituds masclistes, racista ni homòfobes».

Durant els vespres de concerts d’aquest cap de setmana de festa major, a Cal Llovet s’hi va instal·lar un Punt Lila on s’oferia informació i es donava acompanyament per a qualsevol possible cas d’agressió i intimidació.