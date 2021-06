La Policia Local de Manresa va detenir dimarts al vespre un jove de 23 i veí de la ciutat amb nombrosos antecedents. Agents van veure un home que caminava pel carrer Alfons XII sense mascareta i, en identificar-lo per procedir a fer la corresponent denúncia, el sistema va alertar que hi havia actives dues ordres de cerca i captura de dos jutjats diferents per diversos robatoris violents.

No ha estat l'únic cas de detenció per un fet similar en les darreres hores al mateix carrer de la capital del Bages. Ahir, dimecres, la Policia Local tenia coneixement que hi havia una ordre de detenció sobre una manresana vella coneguda dels agents per diverses actuacions i també pels seus nombrosos antecedents. Concretament, se la requeria al jutjat de Manresa per un delicte de robatori amb violència. Una patrulla la van veure en una terrassa i la van detenir allà mateix.