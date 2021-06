Els sis Mossos d’Esquadra que estan acusats d’una agressió racista a Sant Feliu Sasserra aniran finalment a judici. L’Audiència de Barcelona ha tombat els recursos presentats per la defensa del acusats en contra de la resolució del jutge d’instrucció 5 de Manresa del passat 9 de març que ja decretava l’obertura del judici oral, segons han confirmat a Regió7 fonts de la representació jurídica del jove. Amb la decisió de l’Audiència es confirma que els sis agents hauran de seure al banc dels acusats i ara només falta que les diferents parts presentin els seus escrits d’acusació i de defensa.

Els agents de la policia catalana estan acusats d’un delicte contra la integritat moral i un altre de lesions.

La defensa dels agents dels Mossos d'Esquadra al·legava que el jutge instructor de Manresa els acusava tots de forma genèrica sense concretar qui era l’autor o autors de la presumpta agressió i dels insults proferits contra el Wubi. Tot i això, la resolució ja afegia que no consta acreditat que la resta dels agents retragués aquest comportant als seus companys, l’interrompés o intentés aturar d’alguna forma «la il·lícita actuació dels seus companys».

Els fets es remunten al 10 de gener del 2019 quan presumptament sis agents dels Mossos d’Esquadra van agredir i proferir insults i comentaris racistes contra ell. El noi els va poder gravar amb el seu telèfon mòbil.

El procés judicial ha estat marcat tant per la negativa dels investigats a declarar com també per negar els fets. A més, les defenses han presentat diferents recursos al llarg de tot el procés per intentar aturar-lo i demanant fins i tot assistir a una roda de reconeixement amb la cara tapada. Finalment, però, la representació del Wubi va renunciar a aquesta roda de reconeixement perquè, malgrat que en un primer moment, els superiors dels agents no els havien identificat en l’audio gravat pel jove durant la investigació d'assumptes interns, l’estiu passat si que ho van fer quan el cas ja es trobava enmig del procés judicial. La representació del jove va considerar que amb els agents identificats per part dels superiors ja no calia aqueta prova.