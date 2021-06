Representants del món institucional i la societat civil es van reunir a Manresa aquest dimecres en el marc d’una sessió de treball amb la finalitat de treballar conjuntament, col·laborar i aportar una prevenció pedagògica a la situació actual de joves migrats.

L’objectiu és garantir una bona convivència i la seguretat d’una ciutat, i això porta a que sigui necessari la implicació de totes les institucions públiques i de la ciutadania.

En la trobada hi han participat representants polítics i tècnics del Consell Comarcal del Bages, de l’ajuntament de Manresa, dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local de Manresa i del Cos Nacional de Policia així com també representants de la Comunitat Musulmana del Bages que engloba les dues Mesquites de la ciutat de Manresa.

La reunió es va portar a terme a la Mezquita Alfath, un espai que la comunitat musulmana manifesta estar obert a tota la ciutadania de Manresa.

El motiu de la reunió era posar sobre de la taula com es treballa el fenomen dels joves migrats i com s’aborda des de l’àmbit social, d’acollida i l’àmbit policial, amb un objectiu comú, proporcionar a aquests joves recursos que els faciliti integrar-se a la nostra societat, i en cas de tenir dificultats no es vegin abocats al món de la delinqüència amb l’objectiu que se sentin acompanyats.

Totes les parts que van intervenir es van mostrar «molt sensibles a aquest fenomen», i tot i que ja existeixen diferents projectes de treball, es va posar de manifest la necessitat de crear espais comuns on intervinguin diferents professionals i persones, cadascun des del seu àmbit, per reforçar aquesta atenció. Sent molt conscients que hi ha d’haver-hi altres entitats i persones implicades i que per tant es tindran presents en futures intervencions.