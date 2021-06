La Guàrdia Civil ha detingut nou persones, vuit d’elles a l’Anoia i el Baix Llobregat Nord, en una operació contra el tràfic de drogues. Segons ha explicat el cos policial, la investigació es va iniciar quan van tenir coneixement que hi havia una organització que distribuïa drogues a Alpicat i Almacelles.

En el marc d’aquesta operació es van portar a terme un total de vuit escorcolls als municipis de Vilanova del Camí, on es van detenir dues persones, Martorell, on se’n van detenir quatre, Igualada i Esparreguera on es va detenir una persona a cada lloc. També es va fer una detenció al municipi d’Albox, a la província d’Almeria, i també es va fer un escorcoll a Alacant.

A més, Igualada i Sant Esteve Sesrovires es van desmantellar dues plantacions de marihunana.

En el marc dels vuit escorcolls es van intervenir més de quilos de marihuana, 1.586 grams de cocaïna, 424 d’haixix, 2.266 pastilles d’èxtasis, 53 comprimits d’MDMA, 635 grams i 112 càpsul·les de substàncies que encara s’han de determinar.

A més a més, es van comissar 79.600 euros, un revòlver de calibre 38, una pistola modificada del mateix calibre, munició, material per al funcionament de dues plantacions indoor de marihuana d’Igualada i Sant Esteve Sesrovires, a més de diferents vehicles.

El detinguts, tres dels quals van ser enviats a presó i la resta tenen l’obligació de presentar-se periòdicament als jutjats, estan acusats de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, frau de fluid elèctric i blanqueig de capitals.