A Catalunya, aquest any ja s’han produït 230 incendis que, en total, han cremat 170 hectàrees. Unes xifres lleugerament superiors a d’altres anys per culpa de la sequera. En aquest context, els Agents Rurals fan una crida a la prudència de cara a Sant Joan i al transport de la Flama del Canigó, des de l’emblemàtic cim fins als més de 400 pobles del país. Si bé en un any normal, al cim hi pugen unes 400 persones, enguany només n’hi pujaran una trentena i l’acte s’ha traslladat al dia 22, a la una del migdia, pel toc de queda francès.

A Montserrat, els Agents Rurals, membres d’Òmnium i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya es van reunir ahir per ultimar detalls de seguretat de cara al transport de la Flama del Canigó. Fins ahir, un total de 104 equips de foc que han sol·licitat l’autorització per poder transportar la Flama del Canigó. Gairebé el 90% d’aquestes sol·licituds contemplen l’ús de quinqués, un element que n’augmenta la seguretat i redueix el risc respecte a d’altres materials.

Per tal de garantir-ne la seguretat, s’ha habilitat un registre específic per poder fer seguiment dels trajectes, del tipus d’aparell amb el que es transportarà la flama i de les diferents mesures de seguretat amb les que es compten.