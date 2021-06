Un tràiler que transportava fusta ha bolcat aquest divendres al migdia a Berga, a la carretera C-16. L’accident ha tingut lloc en quilòmetre 98, al davant del pàrquing Carabanes del Berguedà, en direcció a Manresa i el remolc ha quedat a la cuneta i ha fet malbé la tanca de seguretat. Els Bombers, que han rebut l’avís poc després de les 12h i hi han enviat tres dotacions. El vehicle de gran tonatge ha perdut part de la càrrega a la carretera i finalment s’hi ha hagut de traslladar una grua per redreçar-lo. El conductor n’ha resultat il·lès i no hi ha hagut cap ferit. Pel que fa la circulació només hi hagut incidències puntuals, segons el Servei Català de Trànsit.