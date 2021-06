El jutjat 4 de Figueres ha citat per a avui sis manresans més en el marc de la macrocausa del tall de Tsunami Democràtic a l’AP-7, a la Jonquera de l’11 al 13 de novembre del 2019.

Segons explica Bages pels Drets Civils en un comunicat, els sis encausats han decidit «plantar-se» i no es presentaran als jutjats tal com ja han fet altres encausats per aquest tall. En un comunicat, Bages pels Drets Civils també posa de manifest que aquestes citacions es produeixen quan ja s’està parlant dels indults als polítics empresonats i «la maquinària repressiva de l’Estat segueix el seu camí implacablement».