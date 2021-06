Unió de Pagesos alerta que la tempesta de pedra i pluja de dijous, molt forta en diverses comarques com el Berguedà, ha afectat els conreus. En poblacions com Sagàs ràfegues de pedra i vent van causar danys greus a algunes explotacions i van fer caure sitges i teulades de magatzems i granges. Cal tenir en compte que en molts indrets van caure entre 40 i 50 litres per metre quadrat en pocs minuts.

Els conreus dels municipis cerealistes del Berguedà, com Berga, Olvan, Sagàs, Avià, l’Espunyola, Montclar, Montmajor, Viver i Serrateix, Puig-reig, Casserres, Gironella i Santa Maria de Merlès, van resultar força afectats, amb danys d’entre el 90% i el 100% en blats, ordi i colza.

La tempesta també va afectar prats de dall del Ripollès i la Cerdanya, que han quedat ajaguts, la qual cosa dificultarà la collita, i ha provocat fortes escorrenties en camps sembrats d’herba recentment i camins de zones com Ribes de Freser i Planoles. Unió de Pagesos demana a la Generalitat una valoració ràpida i acurada dels danys que va provocar la tempesta de dijous, a més d’un seguiment d’aquestes afectacions amb l’objectiu d’adequar la fiscalitat.